Загороднюк наградил военнослужащих и работников Вооруженных Сил ведомственными наградами по случаю Дня защитника Украины. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Руководитель военного ведомства поблагодарил личный состав и гражданский персонал за добросовестную службу Родине, мужество и героизм, пожелал воинам крепкого здоровья и воли к победе.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Загороднюк вручил родителям погибших украинских Героев отличия Минобороны. ФОТОрепортаж

"Поздравляю каждого из вас с Днем защитника Украины. Как министр обороны и как гражданин Украины благодарю всех за проявленные в непростое для государства время мужество и доблесть. Выражаю благодарность вашим родителям, которые воспитали таких сыновей и дочерей, а также вашим родным, которые ждут вас дома", - сказал Загороднюк.





Читайте также: Зеленский в Одессе ко Дню защитника Украины вручил государственные награды военнослужащим. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Завершились торжества праздничным концертом.