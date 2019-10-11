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11.10.19 18:07

Загороднюк наградил военнослужащих и работников Вооруженных Сил ведомственными наградами по случаю Дня защитника Украины. ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 октября, во время торжественного собрания по случаю Дня защитника Украины, министр обороны Андрей Загороднюк наградил группу военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины ведомственными наградами и ценными подарками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Загороднюк наградил военнослужащих и работников Вооруженных Сил ведомственными наградами по случаю Дня защитника Украины 01

Руководитель военного ведомства поблагодарил личный состав и гражданский персонал за добросовестную службу Родине, мужество и героизм, пожелал воинам крепкого здоровья и воли к победе.

Загороднюк наградил военнослужащих и работников Вооруженных Сил ведомственными наградами по случаю Дня защитника Украины 02
Загороднюк наградил военнослужащих и работников Вооруженных Сил ведомственными наградами по случаю Дня защитника Украины 03

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Загороднюк наградил военнослужащих и работников Вооруженных Сил ведомственными наградами по случаю Дня защитника Украины 04

"Поздравляю каждого из вас с Днем защитника Украины. Как министр обороны и как гражданин Украины благодарю всех за проявленные в непростое для государства время мужество и доблесть. Выражаю благодарность вашим родителям, которые воспитали таких сыновей и дочерей, а также вашим родным, которые ждут вас дома", - сказал Загороднюк.

Загороднюк наградил военнослужащих и работников Вооруженных Сил ведомственными наградами по случаю Дня защитника Украины 05
Загороднюк наградил военнослужащих и работников Вооруженных Сил ведомственными наградами по случаю Дня защитника Украины 06

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Загороднюк наградил военнослужащих и работников Вооруженных Сил ведомственными наградами по случаю Дня защитника Украины 07

Завершились торжества праздничным концертом.

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