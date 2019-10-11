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11.10.19 18:56

Делегация Вооруженных Сил Словакии посетила район проведения ООС и КПВВ "Майорское". ФОТОрепортаж

Делегация Вооруженных Сил Словацкой Республики во главе с начальником Генерального штаба генералом Даниэлем Змеко с официальным визитом посетила район проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Делегация Вооруженных Сил Словакии посетила район проведения ООС и КПВВ Майорское 01

Сопровождали иностранных партнеров заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев и Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Во время брифинга Кравченко ознакомил словацких коллег с текущей обстановкой в ​​районе проведения операции Объединенных сил, отметив постоянные нарушения режима прекращения огня со стороны противника. Также, более подробно охарактеризовал обстановку на наиболее сложных участках линии соприкосновения.

Делегация Вооруженных Сил Словакии посетила район проведения ООС и КПВВ Майорское 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения", - Кравченко. ФОТО

Делегация Вооруженных Сил Словакии посетила район проведения ООС и КПВВ Майорское 03

Словацкая делегация побывала неподалеку передовых позиций одного из батальонов ВСУ, где пообщалась с военнослужащими Объединенных сил. 

Делегация Вооруженных Сил Словакии посетила район проведения ООС и КПВВ Майорское 04
Делегация Вооруженных Сил Словакии посетила район проведения ООС и КПВВ Майорское 05

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В завершение официального визита иностранные партнеры ознакомились с особенностями пересечения линии разграничения, посетив КПВВ "Майорское", где обсудили вопросы с украинскими пограничниками.

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