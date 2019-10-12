Пьяный киевлянин "заминировал" мост Патона: хулигану светит 6 лет тюрьмы. ФОТО

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

На место сразу же выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, скорая и спасатели. Специалисты тщательно обследовали объект и не нашли никаких взрывчатых веществ или предметов.

Начальник отдела уголовного розыска Святошинского управления полиции Роман Даценко рассказал, что после комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность псевдоминера и задержали его в квартире.

"Фигурант был пьян, когда сообщил о ложную информацию о заминировании. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 30-летний местный житель. Ранее проблем с законом у него не было", - отметил он.

Читайте также: Полицейские весь день искали в Киеве взрывчатку после ложного сообщения о минировании

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.