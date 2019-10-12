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12.10.19 15:10

ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который по пьяни устроил смертельное ДТП. ФОТО

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП полицейскому-водителю сектора логистики и материально-технического обеспечения Святошинского управления полиции Главного управления Нацполиции в Киеве, который в пьяном состоянии устроил ДТП со смертельным исходом.

дтп

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, полицейский в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля марки Skoda Octavia, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Audi 80. В результате ДТП трое пострадавших получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу, где один из них скончался.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который по пьяни устроил смертельное ДТП 01

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