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12.10.19 19:05

Украинские силовики помогли румынским коллегам ликвидировать крупнейший канал контрабанды сигарет в Европу. ФОТОрепортаж

Полмиллиона пачек сигарет из ОАЭ везли на судне по Дунаю. Оформлено все было на украинскую компанию по поддельным документам.

Об успешной операции написал в Facebook первый замглавы ГФС Сергей Белан, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе работы оперативниками и аналитиками налоговой милиции получены данные о намерениях дельцов теневого бизнеса переместить большую партию сигарет в Украину. В частности, из ОАЭ через Сербию и Румынию (рекой Дунай), в адрес украинской компании", - написал он.

Дальнейший мониторинг показал, что украинская компания не имеет к этой партии сигарет ни малейшего отношения. Документы были подделаны, а сигареты контрабандисты собирались выгрузить в Румынии.

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Сотрудники ГФС передали полученную информацию румынским коллегам и Европейскому офису по борьбе с мошенничеством.

"В ходе проведения дальнейшей совместной с иностранными партнерами операции, сегодня ночью румынской полицией на судне, которое следовало по реке Дунай, изъято полмиллиона пачек сигарет марок "Ashima Luksory" и "Marble"", - подытожил Белан.

Украинские силовики помогли румынским коллегам ликвидировать крупнейший канал контрабанды сигарет в Европу 01

Украинские силовики помогли румынским коллегам ликвидировать крупнейший канал контрабанды сигарет в Европу 02Украинские силовики помогли румынским коллегам ликвидировать крупнейший канал контрабанды сигарет в Европу 03
Украинские силовики помогли румынским коллегам ликвидировать крупнейший канал контрабанды сигарет в Европу 04
Украинские силовики помогли румынским коллегам ликвидировать крупнейший канал контрабанды сигарет в Европу 05
Украинские силовики помогли румынским коллегам ликвидировать крупнейший канал контрабанды сигарет в Европу 06
Украинские силовики помогли румынским коллегам ликвидировать крупнейший канал контрабанды сигарет в Европу 07
Украинские силовики помогли румынским коллегам ликвидировать крупнейший канал контрабанды сигарет в Европу 08

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