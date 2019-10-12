Мемориальную доску погибшему на Донбассе бойцу Юрию Стрельцову открыли на Полтавщине. ФОТОрепортаж

Об этом говорится на официальном сайте Пирятинской ОТГ, сообщает Цензор.НЕТ.

"В рамках празднования Дня защитника Украины в опорном заведении Пирятинской общеобразовательной школы I-III ступеней № 6 состоялся торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски Стрельцову Юрию Петровичу, выпускнику этой школы, участнику АТО, который погиб, защищая территориальную целостность Украины. Право открыть мемориальную доску предоставлено представителю Пирятинского райвоенкомата, капитану Ральченко Александру Александровичу.

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К семье защитника со словами благодарности за настоящего воина обратились секретарь городского совета Татьяна Чайка и Александр Ральченко, которые отметили, что героизм Юрия Петровича будут учить будущие поколения школьников таким привычным, но порой сверхсложным человеческим качествам, как достоинство, уважение, любовь и верность.

Память защитника почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске, установленной на здании учебного заведения", - говорится, в частности, в сообщении.





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Юрий Петрович Стрельцов родился 30 октября 1973 года. Служил солдатом, стрелком-помощником гранатометчика 1-й отдельной танковой бригады. Трагически погиб 30 ноября 2015 года в районе села Полковое Волновахского района Донецкой области. У него осталась дочь.

12 февраля 2018 года имя Юрия Стрельцова занесено в Книгу почета Полтавского областного совета.

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