Полиция ночью задержала мужчин с арсеналом оружия, устроивших стрельбу в Голосеевском районе Киева. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Вчера около 21:40 в полицию поступило сообщение от киевлянина о том, что на улице Пироговский путь неизвестные устроили стрельбу, а потом уехали на автомобиле в неизвестном направлении.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители установили, что в результате происшествия никто не пострадал. Во время отработки прилегающей территории возле остановки общественного транспорта обнаружили 9 предметов, похожих на гильзы, которые были изъяты и отправлены на экспертизу.

"Вскоре на улице Заболотного сотрудники патрульной полиции заметили машину, которая подпадала под ориентировку, и остановили ее. В салоне находилось четверо мужчин, а при осмотре машины полицейские обнаружили предмет, похожий на автомат, шесть предметов, похожих на гранаты Ф-1, РГД-5 и УЗРГМ-2. Правонарушителями оказались жители Киева и Киевской области - 1961, 1974, 1986, 1994 годов рождения. Один из них ранее попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичное правонарушение", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Во время неотложного обыска по месту его проживания правоохранители обнаружили и изъяли около 30 пустых магазинов от пистолета ТТ, 5 магазинов от пистолета Макарова, 3 магазина от пистолета Марголина, а также стартовый пистолет.













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Главного фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а с другими участниками события сейчас проводятся следственные действия. Все вещественные доказательства изъяты и отправлены на экспертизу.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.