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13.10.19 12:30

Мемориальные доски павшим воинам Шолодьку и Пушкаруку открыли на Житомирщине и Волыни. ФОТОрепортаж

В Житомирской и Волынской областях состоялись торжественные мероприятия по случаю открытия памятных мемориальных досок военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которые погибли во время выполнения боевых задач на востоке страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Житомире на фасаде здания Житомирской прокуратуры открыли мемориальную доску Игорю Шолодьку (позывной Спец), 10.10.1965 года рождения, уроженцу поселка городского типа Черняхов Житомирской области, следователю прокуратуры, солдату, разведчику-снайперу 74-го отдельного разведывательного батальона, который погиб 30 ноября 2014 года в бою за старый терминал Донецкого аэропорта. Похоронен на Смолянском военном кладбище Житомира. У него остались родители, жена и дочь.

Указом Президента Украины № 311/2015 от 4 июня 2015 года, "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Награжден нагрудным знаком "За оборону Донецкого аэропорта" (посмертно).

Мемориальные доски павшим воинам Шолодьку и Пушкаруку открыли на Житомирщине и Волыни 01
Мемориальные доски павшим воинам Шолодьку и Пушкаруку открыли на Житомирщине и Волыни 02
Мемориальные доски павшим воинам Шолодьку и Пушкаруку открыли на Житомирщине и Волыни 03

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В городе Нововолынск на здании Центра профессионально-технического образования открыли мемориальную доску Олегу Пушкаруку, 01.02.1969 года рождения, уроженцу Нововолынска, сержанту, главному сержанту 1-го взвода 9-й роты 3-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, который погиб 9 мая 2018 года во время отражения атаки вражеской ДРГ на позиции ВСУ между городами Золотое и Первомайск (Попаснянский район Луганской области). Похоронен в Нововолынске. У него остались жена и трое детей.

Указом Президента Украины № 149/2019 от 18 апреля 2019 года "за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга" награжден орденом "За мужество" III степени ( посмертно).

Мемориальные доски павшим воинам Шолодьку и Пушкаруку открыли на Житомирщине и Волыни 04
Мемориальные доски павшим воинам Шолодьку и Пушкаруку открыли на Житомирщине и Волыни 05
Мемориальные доски павшим воинам Шолодьку и Пушкаруку открыли на Житомирщине и Волыни 06

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