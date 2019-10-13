Мемориальные доски павшим воинам Шолодьку и Пушкаруку открыли на Житомирщине и Волыни. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Житомире на фасаде здания Житомирской прокуратуры открыли мемориальную доску Игорю Шолодьку (позывной Спец), 10.10.1965 года рождения, уроженцу поселка городского типа Черняхов Житомирской области, следователю прокуратуры, солдату, разведчику-снайперу 74-го отдельного разведывательного батальона, который погиб 30 ноября 2014 года в бою за старый терминал Донецкого аэропорта. Похоронен на Смолянском военном кладбище Житомира. У него остались родители, жена и дочь.

Указом Президента Украины № 311/2015 от 4 июня 2015 года, "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Награжден нагрудным знаком "За оборону Донецкого аэропорта" (посмертно).







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В городе Нововолынск на здании Центра профессионально-технического образования открыли мемориальную доску Олегу Пушкаруку, 01.02.1969 года рождения, уроженцу Нововолынска, сержанту, главному сержанту 1-го взвода 9-й роты 3-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, который погиб 9 мая 2018 года во время отражения атаки вражеской ДРГ на позиции ВСУ между городами Золотое и Первомайск (Попаснянский район Луганской области). Похоронен в Нововолынске. У него остались жена и трое детей.

Указом Президента Украины № 149/2019 от 18 апреля 2019 года "за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга" награжден орденом "За мужество" III степени ( посмертно).





