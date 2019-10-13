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13.10.19 14:34

Пособник оккупантов РФ Недовес приехал в Киев "защищать столицу от радикалов", - Иванов. ФОТО

В Киев приехал луганский сепаратист Андрей Недовес, чтобы "защищать столицу от С14 и других радикалов".

Об этом сообщает в фейсбуке блогер Сергей Иванов, передает Цензор.НЕТ.

"Абсолютно конченый предатель, один из двигателей "русской весны" на Луганщине, хедлайнер сепаратистских сессий Луганского облсовета, подписант обращения к "братскому русскому народу", многолетний резидент "Миротворца"", - отметил он, опубликовав фото Недовеса на площади Победы.

Пособник оккупантов РФ Недовес приехал в Киев защищать столицу от радикалов, - Иванов 01

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"Если такие кадры стекаются в Киев, значит здесь что-то планируется - это уже очевидно. С одной стороны, это плохо, поскольку демонстрирует абсолютную импотентность правоохранительной системы, с другой - мы готовы к встрече с такими персонажами гораздо лучше, чем пять лет назад. Вы думали, что "русская весна" - это где-то? Встречайте", - добавил Иванов.

Пособник оккупантов РФ Недовес приехал в Киев защищать столицу от радикалов, - Иванов 02

Пособник оккупантов РФ Недовес приехал в Киев защищать столицу от радикалов, - Иванов 03

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