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13.10.19 17:37

В Одессу прибыл американский ракетный эсминец "Портер". ФОТО

Визит корабля должен продемонстрировать приверженность Вашингтона свободному судоходству. "Портер" несет на себе ракетные установки для "Томагавков", за ним следят военные корабли РФ.

эсминец,porter,портер

Это – уже второй визит эсминца "Портер" в Одессу с начала года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информагентство Минобороны "Армия Inform".

"Этот плановый поход и седьмой визит в Черное море нашего эсминца за этот год демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и поддержку союзников по НАТО и партнеров в Черном море", - заявила командующий 6-м оперативным флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти.

В Одессу прибыл американский ракетный эсминец Портер 01

Американский эсминец находится в водах Черного моря в рамках правил, установленных конвенцией Монтре. Согласно этому документу, корабли нечерноморских стран могут находиться в акватории Черного моря в течение 21 суток.

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Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что за перемещением "Портера" следят несколько российских военных кораблей. Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево". Эти корабли оснащены крылатыми ракетами "Калибр".

В Одессу прибыл американский ракетный эсминец Портер 02

Во время визита в Одессу он американских эсминец примет участие в тренировках типа PASSEX. Также между экипажами кораблей двух стран состоятся традиционные спортивные соревнования.

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"Портер" - 28-й корабль класса Arleigh Burke ВМС США, названный в честь знаменитой американской династии морских офицеров. Основное вооружение эсминца - 90 ракетных пусковых установок, в которых могут размещаться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк". Управления вооружением корабля осуществляет система "Иджис". В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

В Одессу прибыл американский ракетный эсминец Портер 03
В Одессу прибыл американский ракетный эсминец Портер 04

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