Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины. КАРТА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на организаторов мероприятия, ветераны 14 октября выйдут на Марш сопротивления капитуляции.
"Наши требования к президенту:
- Запретить внедрение особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины.
- Запретить внедрения амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Запретить отвод украинских войск от линии разграничения.
- Запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории ОРДЛО.
- Запретить проведение выборов в любых органов власти или самоуправления на территории ОРДЛО до получения полного контроля по всей длине Украины-российской границы.
- Выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров", - говорится в описании мероприятия.
"Марш сопротивления капитуляции - это не политическая акция. В этот день мы все объединимся ради Украины", - отмечается в публикации.
Также 14 октября в 11:00 на Михайловской площади стартует марш в поддержку Виталия Маркива. "Наше требование - справедливый суд для Виталия Маркива, незаконно заключенного в Италии уже третий год. В День Защитника Украины мы выйдем, чтобы спросить у Министерства иностранных дел Украины о состояния "дела Маркива" и требовать активизации процесса его освобождения, после чего пройдем колонной к посольству Италии в Киеве с требованием справедливого суда для Виталия", - сообщают организаторы.
При этом отмечается, что марш является неполитическим, поэтому участников призвали использовать только нацинальную символику.
В пресс-службе патрульной полиции столицы предупреждают, что одна колонна пройдет по маршруту от парка имени Тараса Шевченко до улицы Банковой, другая - от парка имени Тараса Шевченко до улицы Грушевского (площадь Конституции). Перекрытия ориентировочно запланированы на 14:00.
"После прохождения колонны движение по улицам будет сразу возобновляться", - отмечается в сообщении.