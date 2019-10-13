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13.10.19 19:41

Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины. КАРТА

По улицам столицы 14 октября пройдут два шествия, по маршруту движения колонн проезд для транспорта будет временно перекрыт.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на организаторов мероприятия, ветераны 14 октября выйдут на Марш сопротивления капитуляции.

"Наши требования к президенту:

  1. Запретить внедрение особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины.
  2. Запретить внедрения амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  3. Запретить отвод украинских войск от линии разграничения.
  4. Запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории ОРДЛО.
  5. Запретить проведение выборов в любых органов власти или самоуправления на территории ОРДЛО до получения полного контроля по всей длине Украины-российской границы.
  6. Выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров", - говорится в описании мероприятия.

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"Марш сопротивления капитуляции - это не политическая акция. В этот день мы все объединимся ради Украины", - отмечается в публикации.

Также 14 октября в 11:00 на Михайловской площади стартует марш в поддержку Виталия Маркива. "Наше требование - справедливый суд для Виталия Маркива, незаконно заключенного в Италии уже третий год. В День Защитника Украины мы выйдем, чтобы спросить у Министерства иностранных дел Украины о состояния "дела Маркива" и требовать активизации процесса его освобождения, после чего пройдем колонной к посольству Италии в Киеве с требованием справедливого суда для Виталия", - сообщают организаторы.

При этом отмечается, что марш является неполитическим, поэтому участников призвали использовать только нацинальную символику.

В пресс-службе патрульной полиции столицы предупреждают, что одна колонна пройдет по маршруту от парка имени Тараса Шевченко до улицы Банковой, другая - от парка имени Тараса Шевченко до улицы Грушевского (площадь Конституции). Перекрытия ориентировочно запланированы на 14:00.

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"После прохождения колонны движение по улицам будет сразу возобновляться", - отмечается в сообщении.

Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины 01
Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины 02

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