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14.10.19 16:28

Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Ветераны войны на Донбассе и простые украинцы вышли на Марш сопротивления капитуляции в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео - "Радио Свобода"

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Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 08
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Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 11
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 12
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 13
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 14
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 15
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Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 17
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 18
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 19
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Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 21
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 22
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 23
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 24
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 25
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 26
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 27
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 28
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 29
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Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 31
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 32
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 33
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 34
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 35
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 36
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 37
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 38
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Фото - Олег Богачук

"Марш сопротивления капитуляции - это не политическая акция. В этот день мы все объединимся ради Украины", - отмечается в публикации организаторов мероприятия.

К президенту выдвигается ряд требований:

  1. Запретить внедрение особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины.
  2. Запретить внедрения амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  3. Запретить отвод украинских войск от линии разграничения.
  4. Запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории ОРДЛО.
  5. Запретить проведение выборов в любых органов власти или самоуправления на территории ОРДЛО до получения полного контроля по всей длине Украины-российской границы.
  6. Выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.

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Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 52

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