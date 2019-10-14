Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео - "Радио Свобода"

Смотрите также: "Маркиву свободу!" - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



































































































Фото - Олег Богачук

"Марш сопротивления капитуляции - это не политическая акция. В этот день мы все объединимся ради Украины", - отмечается в публикации организаторов мероприятия.

К президенту выдвигается ряд требований:

Запретить внедрение особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины. Запретить внедрения амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР". Запретить отвод украинских войск от линии разграничения. Запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории ОРДЛО. Запретить проведение выборов в любых органов власти или самоуправления на территории ОРДЛО до получения полного контроля по всей длине Украины-российской границы. Выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.

Смотрите также: "Захистимо українську землю!" - марш УПА проходит в Киеве. ФОТОрепортаж

Читайте также: Генштаб ВСУ в связи с праздниками усилил боеготовность воинских частей