Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Видео - "Радио Свобода"
Фото - Олег Богачук
"Марш сопротивления капитуляции - это не политическая акция. В этот день мы все объединимся ради Украины", - отмечается в публикации организаторов мероприятия.
К президенту выдвигается ряд требований:
- Запретить внедрение особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины.
- Запретить внедрения амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Запретить отвод украинских войск от линии разграничения.
- Запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории ОРДЛО.
- Запретить проведение выборов в любых органов власти или самоуправления на территории ОРДЛО до получения полного контроля по всей длине Украины-российской границы.
- Выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.