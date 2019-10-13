Марш сопротивления капитуляции пройдет в Киеве в День защитника Украины. КАРТА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на организаторов мероприятия.

"Наши требования к президенту:

Запретить внедрение особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины. Запретить внедрения амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР". Запретить отвод украинских войск от линии разграничения. Запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории ОРДЛО. Запретить проведение выборов в любых органов власти или самоуправления на территории ОРДЛО до получения полного контроля по всей длине Украины-российской границы. Выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров", - говорится в описании мероприятия.

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"Марш сопротивления капитуляции - это не политическая акция. В этот день мы все объединимся ради Украины", - отмечается в публикации.

Отметим, что по улицам столицы 14 октября пройдут два шествия - в 11:00 на Михайловской площади стартует марш в поддержку Виталия Маркива. По маршруту движения колонн проезд для транспорта будет временно перекрыт.

В пресс-службе патрульной полиции столицы предупреждают, что одна колонна пройдет по маршруту от парка имени Тараса Шевченко до улицы Банковой, другая - от парка имени Тараса Шевченко до улицы Грушевского (площадь Конституции). Перекрытия ориентировочно запланированы на 14:00.

"После прохождения колонны движение по улицам будет сразу возобновляться", - отмечается в сообщении.





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