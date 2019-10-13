Участник кавказского антикремлевского сопротивления Гусейнов застрелен в Киеве, - Мосийчук. ФОТОрепортаж

"Несколько часов назад почти в центре Киева московским агентами из огнестрельного оружия убит Арслан Гусейнов, который принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления. Последнее время жил в украинской столице", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию экс-нардепа Игоря Мосийчука в Facebook.

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Как сообщают в пресс-службе полиции Киева, убийство произошло на улице Дегтяревской - нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего и скрылись на черном авто. Мужчина скончался в больнице, злоумышленников разыскивают.

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