Щек танкист и Хорив козак: скульптуры на Почтовой площади нарядили в честь праздника. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".
Скульптор Владимир Журавель рассказал, что новые наряды посвящены всем, кто защищает нашу страну и героям, которые погибли за Украину.
Мальчики-князья получили костюмы защитников Украины. А Кий, поднимающий руку вверх, наряд защитника-князя в кольчуге и шапке.
Щека одели в форму солдата Вооруженных сил Украины и шлем танкиста.
Хорива нарядили в одежду казака. Княжна Лыбедь получила наряд Покрова – вышиванку и накидку в тонах синего и золотого цветов.
Традиция украшать памятник на Почтовой площади появилась еще в 2018 году.