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14.10.19 12:56

Щек танкист и Хорив козак: скульптуры на Почтовой площади нарядили в честь праздника. ФОТОрепортаж

14 октября, в День защитника Украины, маленькие основатели Киева Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь получили новые тематические костюмы.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

Скульптор Владимир Журавель рассказал, что новые наряды посвящены всем, кто защищает нашу страну и героям, которые погибли за Украину.

Мальчики-князья получили костюмы защитников Украины. А Кий, поднимающий руку вверх, наряд защитника-князя в кольчуге и шапке.

Щека одели в форму солдата Вооруженных сил Украины и шлем танкиста.

Хорива нарядили в одежду казака. Княжна Лыбедь получила наряд Покрова – вышиванку и накидку в тонах синего и золотого цветов.

Традиция украшать памятник на Почтовой площади появилась еще в 2018 году.

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Щек танкист и Хорив козак: скульптуры на Почтовой площади нарядили в честь праздника 01
Щек танкист и Хорив козак: скульптуры на Почтовой площади нарядили в честь праздника 02
Щек танкист и Хорив козак: скульптуры на Почтовой площади нарядили в честь праздника 03

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