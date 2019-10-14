Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Работа в комитете ПА НАТО закончилась символично для меня, потому что прием был в старинном Ланкастер Хаус - именно там, где два года назад проходила первая конференция в поддержку реформ в Украине...", - написала она.
Климпуш-Цинцадзе отметила, что "было приятно общаться и с друзьями Украины, и было важно провести беседы с темы коллегами, кто пока еще нацелен на другой лад".
"Трогательно было наблюдать за тем, как совершенно разные парламентарии и коллеги из секретариата Парламентской Ассамблеи НАТО тепло выражали свое уважение к пятому Президенту Украины Петру Порошенко. Такое отношение транслируется в дальнейшую поддержку Украины.
Верю, что большая цель объединяет и придает сил совместно работать над ее достижением. Впереди пленарное заседание Ассамблеи - работа продолжается", - добавила она.
Как сообщалось ранее, на Парламентской ассамблее Североатлантического альянса приняли доклад по Украине.
Фото: Климпуш-Цинцадзе/Facebook