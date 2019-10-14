Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
14.10.19 13:33

Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе. ФОТОрепортаж

Народный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что работа украинской делегации в комитете Парламентской ассамблеи НАТО подошла к концу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Работа в комитете ПА НАТО закончилась символично для меня, потому что прием был в старинном Ланкастер Хаус - именно там, где два года назад проходила первая конференция в поддержку реформ в Украине...", - написала она.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что "было приятно общаться и с друзьями Украины, и было важно провести беседы с темы коллегами, кто пока еще нацелен на другой лад".

Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе 01

"Трогательно было наблюдать за тем, как совершенно разные парламентарии и коллеги из секретариата Парламентской Ассамблеи НАТО тепло выражали свое уважение к пятому Президенту Украины Петру Порошенко. Такое отношение транслируется в дальнейшую поддержку Украины.

Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе 02

Верю, что большая цель объединяет и придает сил совместно работать над ее достижением. Впереди пленарное заседание Ассамблеи - работа продолжается", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть четкое ощущение, что это российские предложения, - Климпуш-Цинцадзе о "формуле Штайнмайера"

Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе 03

Как сообщалось ранее, на Парламентской ассамблее Североатлантического альянса приняли доклад по Украине.

Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе 04
Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе 05
Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе 06
Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе 07
Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе 08
Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе 09
Фото: Климпуш-Цинцадзе/Facebook

Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе 10

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100