Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
14.10.19 14:02

Луценко с саблей на фоне козака пообещал "защищать Родину как сможет". ФОТО

Экс-генпрокурор Юрий Луценко решил оригинально поздравить украинцев с Днем защитника Украины, опубликовав фото себя с саблей на фоне образа козака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылой на страницу Луценко в фейсбуке.

"Защищать Родину как можешь, тем, что имеешь, там, где ты есть. С праздником!" - написал он под снимком.

Луценко с саблей на фоне козака пообещал защищать Родину как сможет 01

Напомним, 29 августа Верховная Рада одобрила увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а новым генпрокурором был назначен Руслан Рябошапка.

Тем временем Луценко уехал в Великобританию на курсы по английскому.

После этого Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила объявить выговор Луценко за несвоевременное применение дисциплинарного взыскания к заместителю генпрокурора Юрию Столярчуку. Данный выговор подписал новый генпрокурор Рябошапка. Также Госбюро расследований начало расследовать возможные злоупотребления Луценко.

Луценко с саблей на фоне козака пообещал защищать Родину как сможет 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100