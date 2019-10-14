Киевская власть не просто игнорирует незаконную застройку города, она способствует и покрывает ее, - Ткаченко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Несколько дней киевляне возмущены незаконной надстройкой, которая появилась на историческом здании по ул. Софиевская ½. Это действительно - "ж-па", к которой киевская власть даже премьера пытается приобщить. К борьбе с балконом (!), Хотя настоящая беда находится всего в нескольких кварталах от этой горе-мансарды. Один из самых известных видов Киева уничтожают прямо сейчас. Очередной дом - чудовище возводят именно благодаря бездеятельности Кличко. Представьте себе такой зашквар где-то в Европе? Там это невозможно - это стыд, и повод для отставки", - написал он.



Фото: Ткаченко/Facebook

По словам Ткаченко, столичная власть делает вид, будто не знает об этом ужасном строительстве, хотя оно находится под самым носом чиновников - на расстоянии нескольких сот метров от Администрации города.

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"При наличии всех возможностей остановить это строительство они в который раз пытаются спустить это по-тихому. А сам Кличко даже не комментирует ситуацию - прячется за спинами советников и перекладывает ответственность на всех, кроме себя. Пять лет он имел абсолютную власть в столице, но так и не навел порядок в Киеве. И уже не наведет, потому что не способен", - отметил он.

Ткаченко уверен, что во многих случаях Кличко просто переводит стрелки на ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция. - Ред.): "Если же следить за законностью строительства в Киеве обязанность исключительно ГАСИ, тогда логичный вопрос: зачем Киеву целый Департамент градостроительства и архитектуры, зачем Главный архитектор, зачем Департамент культуры и Департамент охраны культурного наследия? Зачем тогда Киеву вообще такая КГГА и такой мэр, если они банально не справляются со своими обязанностями и только перекладывают ответственность на других?"

Он добавил, что в составе ГАСИ в Киеве действительно функционирует отдел по надзору за Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА, но ключевое слово здесь надзор: "Этот отдел не обязан самостоятельно выявлять и пресекать незаконное строительство. Это - работа профильного департамента, которому именно для этого на основании Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по децентрализации полномочий в сфере архитектурно-строительного контроля и совершенствования градостроительного законодательства" от 09.04.2015 было передано максимальное количество функций по вопросам архитектурно строительного контроля.

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Впрочем, от этого эффективность борьбы КГГА и Кличко с незаконным строительством - только ухудшилась. С 2017 по 2019 год в Киеве было выдано около 134 разрешений на строительство с нарушением градостроительных условий и ограничений, по состоянию на сейчас в городе находится более 100 незаконных строительных объектов. Неужели за 5 лет невозможно разработать механизмы учета общественных интересов? Чтобы не закладывать фундамент будущих конфликтов с интересами общества. Остается только догадываться сколько подобных объектов согласовано, но они до сих пор остаются непубличными..."

"Нынешняя столичная власть не просто игнорирует хаотичную и незаконную застройку города, она - способствует и покрывает ее. Здесь нужно не искать крайнего или делать замечания, а менять власть и лично руководителя столицы, который несет персональную ответственность за последние 5 лет позорного искажения нашего города!" - резюмировал Ткаченко.

Как известно, ранее в центре Киева на Майдане Независимости на крыше одного жилого дома по адресу улица Софиевская 1/2 появилась возведенная стена из белых газобетонных блоков.

Здание 1952 года выполнено в одном стиле с соседними, а нововозведенное строение на его верхушке очень бросается в глаза, так как портит архитектурную эстетику.

Граждане уверены, что подобные строительные работы могут привести к разрушению фасада здания. Судя по всему, такое действительно может произойти, так как проект жилого дома не совсем обычный и помимо того, что надстройка портит эстетическую сторону, она может вызвать и другие негативные последствия.





