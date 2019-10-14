Баннер Free Markiv вывесили на здании главного управления Нацполиции. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщил представитель МВД Артем Шевченко.

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Такой же баннер в ближайшие дни повесят на здании Министерства внутренних дел Украины.

По словам Шевченко, это своего рода психологическая поддержка для родных Виталия.

"Мы будем поддерживать его семью, поддерживаем всех единомышленников, поэтому присоединились к своего рода психологической поддержке, разместив баннер на центральных управлениях полиции и МВД. Также мы будем помогать стороне защиты в обосновании мотивационной части приговора и привлечении свидетелей, если нужно, с нашей стороны", - сказал Шевченко и добавил, что надеется на то, что суд апелляционной инстанции будет более логичным и взвешенным.

14 октября в Киеве активисты, друзья и родные нацгвардейца Виталия Маркива собрались на акцию поддержки.