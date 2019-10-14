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14.10.19 17:51

Зеленский побывал на передовой. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область посетил передовую в зоне проведения Операции Объединенных сил.

Зеленский побывал на передовой. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент "ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения операции объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой", - сказано в сообщении.

Кроме того, он по собственной инициативе, без представления Министерства обороны Украины вручил государственные награды и часы пяти бойцам 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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"Кроме того, Владимир Зеленский почтил память Героя Украины, заместителя командира батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрея Кызыла, возложив цветы к памятнику защитникам Авдеевки в Донецкой области с портретом погибшего воина", - добавили в пресс-службе.

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