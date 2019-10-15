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15.10.19 07:43

В ДТП на Николаевщине погибли четыре человека, среди которых 7-летняя девочка. Еще семеро получили травмы, - полиция. ФОТОрепортаж

В ДТП на Николаевщине погибли четыре человека, среди которых малолетний ребенок, еще семеро получили травмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

14 октября, около 19:30 на 103 км автодороги "Благовещенское-Николаев" в Арбузинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Москвич-2141 и Opel Vectra.

В ДТП на Николаевщине погибли четыре человека, среди которых 7-летняя девочка. Еще семеро получили травмы, - полиция 01

В результате столкновения транспортных средств 48-летний водитель М-2141 и двое его пассажиров: мужчина и семилетняя девочка, а также пассажирка Opel Vectra погибли. Еще семь человек с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

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Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц".

В ДТП на Николаевщине погибли четыре человека, среди которых 7-летняя девочка. Еще семеро получили травмы, - полиция 02
Фото: сайт полиции

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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