Зеленский встретился с семьями погибших на Донбассе военных. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-служба Офиса Президента.

Встреча Прзидента Владимира Зеленского с родными воинов, погибших при защите территориальной целостности и независимости Украинского государства в зоне проведения АТО / ООС, состоялась в Кабинете Министров. Во встрече также приняли участие Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

По словам Президента, законопроект относительно добровольцев (проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников АТО № 2045-1) должен быть рассмотрен в ВР на следующей пленарной неделе, а изменения в Закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", направленные на поддержку членов семей погибших участников боевых действий в зоне проведения АТО и ООС, - подготовлены к 15 ноября.

Зеленский поблагодарил присутствующих за то, что дождались его возвращения из поездки в Донбасс, и заверил, что готов выслушать их предложения и присоединиться к инициативам.

Во время встречи обсудили ряд вопросов, которые сейчас стоят перед участниками боевых действий, их родными и близкими, семьями погибших украинских героев. В частности, участники обменялись мнениями относительно изменений в закон о статусе ветеранов и их социальные гарантии. Родственники военных обратились к главе государства с просьбой поддержать изменения в законодательство, наработанные совместно с профильным министерством, родными погибших воинов, общественными организациями и активистами.

Среди инициатив, которые озвучивали присутствовавшие, в частности, четкая формулировка понятия "члены семей погибших в АТО / ООС" и социальные гарантии для них. Также обсуждался вопрос материальной поддержки и помощи женам, детям и родителям погибших воинов. Поднимался и вопрос обеспечения льготного проезда для этой категории граждан, ведь часто члены семей военнослужащих сталкиваются с несправедливыми отказами и тому подобное.

"Вы - первый Президент, который встретился с семьями погибших воинов в таком формате. Мы благодарим за это и просим вашей поддержки, в частности, чтобы наши интересы были выписаны в законодательстве. Это касается льгот и соответствующего статуса, который мы заслуживаем", - обратилась к Президенту жена погибшего Героя Украины Ирина Михнюк.

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Участники встречи также высказались за необходимость достойного чествования памяти погибших воинов и обсудили возможность празднования в следующем году на государственном уровне 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Кроме того, родные погибших героев обратили внимание на то, что многие бойцы имеют отличия "Народный герой", и предложили проработать вопрос награждения этих военных государственными наградами, в том числе званием Герой Украины.

Также собравшиеся обсудили вопросы патриотического воспитания, реализации различных проектов патриотического направления, изготовление фильмов о героях Украины.

Глава государства отметил, что готов поддержать эти инициативы.

"Когда законопроект будет доработан и передан в Верховную Раду, я готов предоставить ему статус неотложного, чтобы парламент мог быстро его рассмотреть и принять", - заверил Президент.

Владимир Зеленский и Оксана Коляда поддержали предложение создать при Министерстве ветеранов Совет семей погибших военнослужащих.



Фото: ОП