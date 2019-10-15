"Марків=Україна", "Італіє, почуй" и "Чесний суд Марківу": марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Юлия Бабич, передает Цензор.НЕТ.

"Шествие в поддержку необоснованно осужденного в Италии нашего воина, нацгвардийця, защитника Украины Виталия Маркива! Маркив - это Украина! Украина - это Маркив! Это неделимо... Мы все единое целое, и должны бороться за каждое свободное несмотря на все решетки сердце, бьющееся вдали в груди безосновательно осужденного украинца, а тем более защитника! Вольному - воля", - рассказала Бабич.

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Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.