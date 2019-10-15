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15.10.19 09:24

"Марків=Україна", "Італіє, почуй" и "Чесний суд Марківу": марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца. ФОТОрепортаж

В Киеве, 14 октября, прошла акция с требованием справедливого суда для украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Юлия Бабич, передает Цензор.НЕТ.

"Шествие в поддержку необоснованно осужденного в Италии нашего воина, нацгвардийця, защитника Украины Виталия Маркива! Маркив - это Украина! Украина - это Маркив! Это неделимо... Мы все единое целое, и должны бороться за каждое свободное несмотря на все решетки сердце, бьющееся вдали в груди безосновательно осужденного украинца, а тем более защитника! Вольному - воля", - рассказала Бабич.

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Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 01
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 02
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 03
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 04
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 05
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 06
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 07
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 08
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 09
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 10
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 11
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 12
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 13
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 14
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 15
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 16
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 17
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 18
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 19
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 20
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 21
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 22
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 23

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

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