Грабитель сбежал из-под стражи в Киевской области, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Им оказался 27-летний Николай Смолинский, житель села Кожанка, что на Фастовщине. Мужчина год назад был условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы. Там он отбывал наказание за совершение кражи и незаконное завладение автомобилем", - говорится в сообщении.

По факту ограбления следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (Грабеж) и объявили подозрение в совершении преступления гражданину.

"Осознавая то, что ему снова грозит наказание в виде лишения свободы, мужчине удалось бежать из-под стражи", - сообщили в Нацполиции.

Приметы злоумышленника: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светлые, говорит на "суржике". Был одет в кофту зеленого цвета, сине-светлые джинсы, кроссовки без шнурков.

По факту побега из-под стражи полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение до 5 лет. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию беглеца.

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