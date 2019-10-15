Мужчина устроил резню из-за перестановки мебели в столичном хостеле, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

На спецлинию 102 поступило сообщение о том, что между жителями хостела на улице Преображенской происходит драка. На вызов немедленно выехали экипажи патрульных полицейских и следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.

На месте происшествия правоохранители обнаружили четырех мужчин, трое из которых - с ножевыми ранениями. Полицейские выяснили, что между двумя мужчинами из-за перестановки мебели в комнате возникла ссора, которая затем переросла в драку.

В конфликт вмешались еще двое жителей, которым злоумышленник нанес несколько ударов ножом. Затем фигурант сам себе нанес ножевое ранение живота.

С места происшествия изъяли нож для проведения соответствующей экспертизы. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленник - 31-летний уроженец другой страны, который в последнее время проживал в столице и в поле зрения правоохранителей не попадал.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

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