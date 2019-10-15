"Контрабанда недели": на границе с Польшей в перевозимых автовозами б/у автомобилях обнаружили мешки с новой одеждой и пищевыми добавками. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов

"Контрабанда недели... не могу без какой-то еженедельной рубрики. Ну, буду вам скидывать инфу о странных задержаниях, которые происходят. Сразу скажу, что вину, конечно, определит суд, но показываем, что мы поймали", - написал он.

Так, по словам Нефьодова, около 1:00 ночи 10.10.2019 г. на "Краковец" заехали два автовоза "Рено" и "Вольво", которые перевозили б/у легковые автомобили: "Что-то пошло не так, несмотря на ночь, их присмотрели - и в багажных отделениях была обнаружена новая одежда различных торговых марок и пищевые добавки".

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"Креативно, но не прошло. Товар изъят, протокол составлен", - добавил глава Гостаможни.



Фото: Нефьодов/Facebook