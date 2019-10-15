Медик военкомата на Житомирщине вымогал 12 тыс. с непригодного к службе призывника. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что врач-невропатолог военно-врачебной комиссии требовал от призывника 12 тысяч гривен. За эти деньги чиновник обещал парню выдать справку о непригодности к прохождению срочной военной службы по состоянию здоровья, хотя такие выводы уже были подтверждены соответствующими медицинскими обследованиями.

Правоохранители задержали фигуранта дела в рабочем кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.





Смотрите также: Инспектор ГПСУ на Виннитчине брал взятки с нарушителей границы и рыбаков. ФОТО

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других возможных фактов противоправной деятельности задержанного.

Разоблачение злоумышленника проводилось совместно с детективами полиции под процессуальным руководством прокуратуры.