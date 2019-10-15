За две недели граждане сдали в полицию 3,2 тыс. единиц оружия и более 204 тыс. боеприпасов. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Только за две недели месячника граждане добровольно сдали в подразделения Национальной полиции Украины 3273 единицы оружия. В частности, это нарезное оружие армейских образцов (552 единицы), нарезное охотничье (189), гладкоствольное охотничье (2019), холодное (335) и самодельное (118). В то же время из общего количества сданного огнестрельного оружия более тысячи единиц находились в незаконном обороте", - сообщили в полиции.

В частности, в Донецкой области житель с. Верхнеторецкое выдал Авдеевским полицейским 7 единиц охотничьего гладкоствольного оружия, гранаты Ф-1 и 45 патронов, которые нашел в оставленном соседском доме в прифронтовой зоне.

"Кроме того, граждане сдали 204,3 тыс. единиц боеприпасов к различному оружию, а также взрывчатых материалов и устройств. Среди сданных взрывоопасных предметов - 255 гранат, 373 снарядов, 43 запала, 56 мин и 11 взрывных устройств", - добавили в полиции.

В результате от уголовной ответственности освобождены 392 человека.

Напомним, 1 октября стартовал месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатки. Граждане, которые сдадут в полицию оружие, хранившееся незаконно, будут освобождены от уголовной ответственности.

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