Центр реабилитации участников боевых действий открыли в Луцке, - горсовет. ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, центр будет функционировать при КП "Луцкий центр первичной медицинской помощи".

Отмечается, что на строительство медицинского учреждения потрачено около 17 млн гривен, из которых 5 млн - средства городского бюджета. Это единственный центр, основанный на базе городской коммунальной собственности.

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Сейчас в центре подобрано персонал, поэтому есть надежда, что кроме городских властей, его финансово поддерживать и Министерство по делам ветеранов Украины и Национальная служба здоровья Украины.

Сообщается, что в реабилитационный центр участников боевых действий - один из лучших в Украине с современным оборудованием, в нем будет предоставляться физиологическая и психологическая реабилитация, гидромассажные ванны и бассейн для вытяжки позвоночника, циркулярные души, душ Шарко, дневной стационар, различные комнаты для занятий на тренажерах, которые помогут реабилитироваться в случае нарушения опорно-двигательного аппарата, соляная комната и фитобар.

"Чтобы попасть на реабилитацию в центр, ребята должны предъявить удостоверение участника боевых действий, - говорит заведующий отделением-руководитель центра реабилитации участников боевых действий Юрий Дубина. - Участники боевых действий из города Луцка обслуживаются в первую очередь и бесплатно. Другие - за счет территориальных общин, где проживают, или за свой счет".

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Фото: lutskrada.gov.ua