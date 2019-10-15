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15.10.19 21:14

Партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона изъяли в Донецкой области, - ГФС. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили схему незаконной реализации фальсифицированного алкоголя и изъяли крупную партию поддельной продукции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 204 УК Украины была установлена жительница г. Мариуполя, которая через специально созданную закрытую группу в одном из мобильных приложений осуществляла продажу алкоголя, фальсифицированного под известные мировые бренды.

По результатам обысков, проведенных в местах хранения фальсификата и в автомобиле, которым его перевозили, из незаконного оборота изъято 915 литров алкоголя, подделанного под известные торговые марки, разлитого в тару bag-in-box, стоимостью около 700 тыс. грн. и автомобиль, который использовался в незаконной деятельности.

Всего по результатам проведенных обысков из незаконного оборота изъято и взято под охрану сотрудников налоговой милиции ТМЦ на сумму около 1 млн. гривен.Продолжается следствие".

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Партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона изъяли в Донецкой области, - ГФС 01
Партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона изъяли в Донецкой области, - ГФС 02
Партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона изъяли в Донецкой области, - ГФС 03
Партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона изъяли в Донецкой области, - ГФС 04
Партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона изъяли в Донецкой области, - ГФС 05
Партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона изъяли в Донецкой области, - ГФС 06
Партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона изъяли в Донецкой области, - ГФС 07
Партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона изъяли в Донецкой области, - ГФС 08
Партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона изъяли в Донецкой области, - ГФС 09

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