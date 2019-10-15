Украинский воин Ярослава Никоненко погибла 15 октября в зоне ООС. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении фейсбука 101 бригады.

Ярослава Никоненко, 25.08.1983 года рождения, солдат, военнослужащий 101- отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"Сообщаем о трагической смерти нашего побратима солдата Никоненко Ярославы Сергеевны, которая 15.10.2019 года погибла от враждебной снайперской пули в зоне проведения ООС. Пусть земля ей будет пухом. Покойся с миром. Вечная Слава Героям!", - отмечается в сообщении.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

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