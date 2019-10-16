22-летний киевлянин хранил дома семь миллионов фальшивых гривен, - прокуратура. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Киева.

Как установили правоохранители, молодой человек разместил на сайте "miniaylo.finance.ua" объявление о покупке иностранной валюты, на которое отреагировал пострадавший.

Во время встречи в автомобиле подозреваемого потерпевший продемонстрировал наличие 15 000 долларов США для обмена. Однако, когда мошенник передал ему гривни, мужчина обнаружил, что денежные купюры ненастоящие. В связи с чем обмен не состоялся, а афериста задержали по горячим следам.

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В результате проведенных обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли около 7 миллионов фальшивых денег и оборудования для их изготовления.



Фото: сайт прокуратуры г.Киева

По данному факту злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.15, ч.3 ст. 190 УК Украины.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются возможные участники преступления и аналогичные эпизоды в других районах столицы.