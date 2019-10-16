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16.10.19 11:56

Зеленский встретился с президентом Латвии Левитсом. ФОТОрепортаж

Началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского, который находится с официальным визитом в Латвийской Республике, с Президентом Латвии Егилсом Левитсом.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Официальная церемония встречи состоялась у Рижского замка - резиденции Президента Латвийской Республики.

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Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Латвийской Республики.

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После завершения встречи пройдут переговоры украинской и латвийской делегаций под председательством президентов двух стран.

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По результатам встречи запланировано общение Владимира Зеленского и Егилса Левитса с представителями средств массовой информации.

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Фото: Офис Президента

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