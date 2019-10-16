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16.10.19 21:21

Предложение билетов на "Квартал", "отрицательная волна против нач сбу" и опасение выпускать "сырых" депутатов на "сложные эфиры", - день работы ВР 16 октября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 октября, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

Рада сегодня приняла законопроект Зеленского о судебной реформе.

Также парламентарии поддержали во втором чтении законопроект о наказании нардепов за прогулы.

День работы Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 01

Пленарное заседание Верховной Рады, 16 октября.

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 02

Вадим Ивченко ("Батькивщина", крайний слева) развлекает коллег из СН увлекательным рассказом.

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 03

Перекус в зале от Ланы Булах из "СН"

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 04

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 05


Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 06

Валерий Божик из "СН" ведет переписку на своем телефоне - "у нас отрицательная волна против нового нач сбу"

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 07

Текст переписки: "Повірте, ми всі зацікавлені у найкращому результаті. Тому випускати сирого, невиговореного депутата в складний ефір - неправильно і матиме погані наслідки для всіх.

 
Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 08

Виктор Медведчук и Юрий Бойко


Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 09

Первій вице-спикер в Руслан Стефанчук в окружении коллег

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 10

Спикер Дмитрий Разумков с коллегой

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 11
Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 12
Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 13

Спикер Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук и Ирина Венедиктова

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 14

Совещание фракции "Европейской солидарности"

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 15

Жан Беленюк из "СН"

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 16
Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 17
Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 18

Консультации в президиуме

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 19
Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 20

Михаил Радуцкий и Богдан Яременко из "СН"

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 21
Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 22

Ирина Венедиктова из "СН " и Александр Фельдман из ОПЗЖ

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 23

Приветствие Юлии Тимошенко и Ивана Кириленко 

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 24

Ирина Венедиктова и Давид Арахамия

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 25

Сергей Соболев из "Батькивщины"

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 26
Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 27

Предложение билетов на "Квартал"

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 28
Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 29

Галина Янченко и Сергей Бабак из "СН"

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 30

Фото: Цензор.НЕТ

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