Предложение билетов на "Квартал", "отрицательная волна против нач сбу" и опасение выпускать "сырых" депутатов на "сложные эфиры", - день работы ВР 16 октября. ФОТОрепортаж

Рада сегодня приняла законопроект Зеленского о судебной реформе.

Также парламентарии поддержали во втором чтении законопроект о наказании нардепов за прогулы.

День работы Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады, 16 октября.

Вадим Ивченко ("Батькивщина", крайний слева) развлекает коллег из СН увлекательным рассказом.

Перекус в зале от Ланы Булах из "СН"





Валерий Божик из "СН" ведет переписку на своем телефоне - "у нас отрицательная волна против нового нач сбу"

Текст переписки: "Повірте, ми всі зацікавлені у найкращому результаті. Тому випускати сирого, невиговореного депутата в складний ефір - неправильно і матиме погані наслідки для всіх.





Виктор Медведчук и Юрий Бойко





Первій вице-спикер в Руслан Стефанчук в окружении коллег

Спикер Дмитрий Разумков с коллегой







Спикер Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук и Ирина Венедиктова

Совещание фракции "Европейской солидарности"

Жан Беленюк из "СН"







Консультации в президиуме





Михаил Радуцкий и Богдан Яременко из "СН"





Ирина Венедиктова из "СН " и Александр Фельдман из ОПЗЖ

Приветствие Юлии Тимошенко и Ивана Кириленко

Ирина Венедиктова и Давид Арахамия

Сергей Соболев из "Батькивщины"





Предложение билетов на "Квартал"





Галина Янченко и Сергей Бабак из "СН"

Фото: Цензор.НЕТ