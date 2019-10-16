Погибшего на Донбассе украинского воина Юрия Громовича похоронят 18 октября в Харькове. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает 92-я оМБ

Юрий Громович, 1983 года рождения, солдат, стрелок-помощник гранатометчика 92-й отдельной механизированной бригады, которій погиб 15 октября в около полудня в районе города Авдеевка Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

"Средь бела дня оккупанты коварно убили нашего друга и самоотверженного воина. Выжидая, как хищники добычу, палачи выстрелили, когда боец ​​выглянул в бойницу. Первый выстрел был в железный щит, второй - в Юрия. Вражеские позиции на этом участке фронта недалеко от наших , поэтому нелюдям понадобилась мгновение, чтобы осуществить коварный план. Пуля попала в шею и вышла через грудную клетку. Побратимы оперативно эвакуировали бойца. Уже через несколько минут он был в санитарной машине, но ранения оказалось тяжелым, несовместимым с жизнью. Юра умер ...

Впервые на российско-украинскую войну Юрий Громович попал в третью волну мобилизации. Отслужил. А с апреля текущего года подписал контракт. Побратимы и командование характеризуют его как самоотверженного и взвешенного воина. Он не имел вредных привычек. Был очень семейным человеком. Обожал семью. У Юрия остались родители, жена и дети. Ему было 36 лет ", - говорится на официальной странице 92-й ОМБр.

Юрий Громович родился в Харькове. В 2014-2015 годах проходил службу по мобилизации (третья волна). 29.03.2019 поступил на военную службу по контракту.

Похоронят Героя на Аллее Славы 18-го кладбища Харькова.

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