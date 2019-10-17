Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
17.10.19 11:36

СЦКК зафиксировал последствия обстрела Авдеевки российскими наемниками. ФОТОрепортаж

Два дома в прифронтовой Авдеевке повреждены в результате обстрела со стороны оккупантов РФ 16 октября.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Незаконные вооруженные формирования осуществили обстрел с применением запрещенных Минскими договоренностями минометами калибра 82-мм.

Наблюдательной группой "Авдеевка" украинской стороны СЦКК по факту обстрела города Авдеевки осуществлена фотофиксация домов 1 и 22 на улице Лесная.

Зафиксировано, что в доме №1 от разрыва минометных мин калибра 82 мм была повреждена крыша сарая, забор дома и счетчик электроэнергии, а в доме №22 - крыша гаража, выбиты взрывной волной окна в жилом здании и сарае, а в 30-ти метрах от гаража обнаружена воронка от мины калибра 82 мм.

Читайте также: Один украинский воин погиб, еще один был ранен на Донбассе. За сутки - 30 вражеских обстрелов, - штаб ОС

СЦКК зафиксировал последствия обстрела Авдеевки российскими наемниками 01
СЦКК зафиксировал последствия обстрела Авдеевки российскими наемниками 02
СЦКК зафиксировал последствия обстрела Авдеевки российскими наемниками 03
СЦКК зафиксировал последствия обстрела Авдеевки российскими наемниками 04


СЦКК зафиксировал последствия обстрела Авдеевки российскими наемниками 05

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100