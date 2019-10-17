СЦКК зафиксировал последствия обстрела Авдеевки российскими наемниками. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Незаконные вооруженные формирования осуществили обстрел с применением запрещенных Минскими договоренностями минометами калибра 82-мм.

Наблюдательной группой "Авдеевка" украинской стороны СЦКК по факту обстрела города Авдеевки осуществлена фотофиксация домов 1 и 22 на улице Лесная.

Зафиксировано, что в доме №1 от разрыва минометных мин калибра 82 мм была повреждена крыша сарая, забор дома и счетчик электроэнергии, а в доме №22 - крыша гаража, выбиты взрывной волной окна в жилом здании и сарае, а в 30-ти метрах от гаража обнаружена воронка от мины калибра 82 мм.

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