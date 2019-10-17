Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
17.10.19 12:01

Елена Зеленская посетила украинскую школу в Риге и встретилась с представителями украинской общины, - ОП. ФОТОрепортаж

В ходе официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Латвию первая леди Елена Зеленская вместе с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой посетила Рижскую украинскую среднюю школу – единственное учебное заведение Латвии, в котором преподают полный курс украинского языка на профессиональном уровне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Супруга Президента осмотрела классы, пообщалась с учениками и педагогами и расписалась в Книге почетных гостей.

Елена Зеленская посетила украинскую школу в Риге и встретилась с представителями украинской общины, - ОП 01

После посещения Рижской украинской школы первая леди присоединилась к Президенту Украины и приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко и встрече с представителями украинской общины Латвии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фейсбук офиса президента перепутал Литву и Латвию, освещая визит Зеленского, но вскоре исправился. ФОТО

Елена Зеленская посетила украинскую школу в Риге и встретилась с представителями украинской общины, - ОП 02

Владимир и Елена Зеленские также посетили Музей оккупации Латвии и вместе с Президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом и первой леди Латвии Андрой Левитой почтили память погибших за независимость этой страны, возложив цветы к Монументу Свободы.

Елена Зеленская посетила украинскую школу в Риге и встретилась с представителями украинской общины, - ОП 03
Елена Зеленская посетила украинскую школу в Риге и встретилась с представителями украинской общины, - ОП 04
Фото: Офис Президента

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100