Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды воинов ОС: "С "колесами" проблемы. Нужен бойлер". ФОТО

Об этом говорится в сообщении волонтеров "Мега-Полиграфа", передает Цензор.НЕТ.

"Этот отчет дался тяжело. Казалось, что за прошедшие годы удалось обрасти "шкурой бегемота" и эмоций нет вовсе. Но в этот раз зацепило. Одну из "таблеток" (УАЗ) мы отдали не предупредив заранее, т.е. когда мы приехали, ребята не знали что это машина для них. Комбат решил отдать машину в РВП (рота вогневої підтримки). Ротный примчался очень быстро. Взрослый мужик, +/- мой ровесник. Увидел машину. Заблестели глаза… Было приятно что он рад. Но и чертовски обидно, что у здорового мужика, командира минометки, Воина при виде старенького УАЗика на глаза наворачиваются слезы…" - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кофе, шоколад, детские рисунки: волонтер Юсупова рассказала, что лучше принести воинам в госпиталь на День защитника Украины

"С "колесами" проблемы везде. Острые. Это сложно понять тем, у кого магазин и новая почта – под домом, начальник "на нараду" - вызывает в соседний кабинет и нет проблем с подвозом продуктов, бк и прочего на воп. Поэтому латаются до бесконечности старенькие уазики, покупаются (ребята сбрасываются) старенькие "Жигули" и мотоциклы/ мопеды, на вес золота ценятся волонтерские внедорожники и микроавтобусы. Если вдруг у кого то есть возможность и желание отдать или купить для ребят какой нибудь транспорт… Хоть с документами, хоть..." - призвали волонтеры.

"Теперь о поездке как таковой. Традиционно – не без приключений. Перед выездом на "ниве" не сделали развал/схождение. В результате – минус ступица и по мелочи (. Машину пришлось оставить по дороге (уже все в порядке, сегодня или завтра пойдет к месту службы своим ходом – ребята сами приехали забрать). Немножко поломалась фура (надеюсь на днях пофиксим). В остальном – все в порядке. Отдали после ремонта автобус эталон и 2 "таблетки". Еще одну таблетку, которая ждала ремонта под Мариуполем, забрали ребята из 131 ОРБ – взялись "довести до ума" сами. Полноприводный "Тэчик" (скорая) перехал туда, где он нужнее – в 56ю, под Донецк. Итого – 5 машин (+ нива)", - отметили волонтеры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы. ФОТОрепортаж

"Кроме машин передали емкости для воды (еврокубы и прочие), ковролин, банера, холодильник, стиралки, электроплиту, котел, принтеры, картриджы, топоры, лопаты, крики, бензопилы и цепи/шины/масло к ним, скобы, монтажную пену, шуруповерт, кабель, ПЭ трубу, акумуляторы, запчасти для машин (в том числе 2 гбц ЗиЛ), домкраты, бытовая химия + по мелочи.

Начинаем готовить следующий выезд. В ремонте еще одна "таблетка" + в ближайшее время ждем заезда на капремонт еще одной скорой (рено, есть на фото - капремонт двигателя + ходовка)

Из срочного – медикам 58 бригады нужен бойлер (сейчас стоят в Авдеевке); по прежнему висят незакрытыми 3G роутеры", - попросили волонтеры о помощи.



Фото из поездки здесь. Пара видео: выезд, в дороге.

"И еще одна просьба. Завтра, 17.10 нам нужна помощь на складе - переезд. Пару человек. Киев, Марка Вовчка 12/14 к 10-00

Хочешь помочь?!

Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815

Киев, Марка Вовчка 12\14

Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:

Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович

4731 2191 0499 3989

ИПН: 2390702897", -попросили волонтеры о помощи.

Где-то под Светлодарском

Полноприводный тэчик уехал служить в 56-ю

Ждем в ремонт - капиталка двигателя + ходовка

Морпехи















