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17.10.19 13:46

Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 17 октября на столичном Виноградаре произошла драка со стрельбой, в которой участвовали военнослужащие. Новость не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой.

Об этом пишет "Киев Оперативный", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что трое военных распивали алкоголь у входа в магазин. В какой-то момент один из них решил сходить по нужде, зашел во двор и присмотрел место возле детской площадки. В это время мимо проходили двое мужчин и женщина. Один из них обратил внимание на аморальное поведение мужчины и сделал замечание.

Далее словесный конфликт перерос в драку, которую пьяный военный решил закончить с помощью пистолета, выстрелив оппоненту обе ноги. К счастью, пули были резиновыми.

Пострадавшего это не остановило и он побил стрелявшего, а после – сломал ногу его другу, который пытался заступиться.

На место прибыли патрульные и скорая. Стрелка отправили в отделение полиции, а второго нападавшего - в больницу лечить ногу.

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Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте 01
Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте 02
Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте 03
Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте 04
Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте 05
Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте 06
Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте 07

Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте 08

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