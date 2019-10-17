Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом пишет "Киев Оперативный", сообщает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что трое военных распивали алкоголь у входа в магазин. В какой-то момент один из них решил сходить по нужде, зашел во двор и присмотрел место возле детской площадки. В это время мимо проходили двое мужчин и женщина. Один из них обратил внимание на аморальное поведение мужчины и сделал замечание.

Далее словесный конфликт перерос в драку, которую пьяный военный решил закончить с помощью пистолета, выстрелив оппоненту обе ноги. К счастью, пули были резиновыми.

Пострадавшего это не остановило и он побил стрелявшего, а после – сломал ногу его другу, который пытался заступиться.

На место прибыли патрульные и скорая. Стрелка отправили в отделение полиции, а второго нападавшего - в больницу лечить ногу.

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