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17.10.19 14:28

Рассмотрение апелляции на меру пресечения Пашинскому. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу на меру пресечения экс-нардепу от "Народного фронта" Сергею Пашинскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Рассмотрение апелляции на меру пресечения Пашинскому 02
Рассмотрение апелляции на меру пресечения Пашинскому 03
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Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца, без возможности залога.

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