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17.10.19 19:34

"Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР", и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября. ФОТОрепортаж

17 октября ВР рассмотрела усовершенствование работы ГБР, создала комиссию по деоккупации и во втором чтении проголосовала закон про обличению коррупции.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ. 

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 01

Приветствие Григория Суркиса из ОПЗЖ. Рядом Михаил Папиев 

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 02

Суркис с коллегой 

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 03

Приветствие Суркиса 

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 04

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 05

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 06

Диалог и объятия Андрея Кожемякина из "Батькивщины" и Григория Суркиса изОПЗЖ


Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 07

Самый пожжилой  депутат ВР - Юлий Иоффе

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 08

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 09

Фракция "Европейской солидарности" 

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 10

Депутаты общаются со спикером Разумковым 

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 11

Андрей Осадчук из "Голоса"


Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 12

Совещание депутатов из "СН".

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 13

Диалог вице-спикера Руслана Стефанчука и Алексея Гончаренко

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 14

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 15
Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 16

Переписка Александра Фельдмана из ОПЗЖ с коллегой из "СН" Ириной Венедиктовой

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 17
Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 18

Внефракционный Вадим Новинский и Сергей Власенко из "Батькивщины"

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