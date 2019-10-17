"Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР", и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Приветствие Григория Суркиса из ОПЗЖ. Рядом Михаил Папиев
Суркис с коллегой
Приветствие Суркиса
Диалог и объятия Андрея Кожемякина из "Батькивщины" и Григория Суркиса изОПЗЖ
Самый пожжилой депутат ВР - Юлий Иоффе
Фракция "Европейской солидарности"
Депутаты общаются со спикером Разумковым
Андрей Осадчук из "Голоса"
Совещание депутатов из "СН".
Диалог вице-спикера Руслана Стефанчука и Алексея Гончаренко
Переписка Александра Фельдмана из ОПЗЖ с коллегой из "СН" Ириной Венедиктовой
Внефракционный Вадим Новинский и Сергей Власенко из "Батькивщины"