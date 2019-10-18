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18.10.19 10:31

Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований в ходе следственных действий изъяли у организаторов контрабанды брендовой одежды продукции на более чем 100 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"На складских помещениях в Киеве обнаружена новая брендовая одежда без соответствующих товаросопроводительных документов, общей стоимостью почти 100 миллионов гривен. Сейчас следователями решается вопрос об аресте товара в судебном порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области совместно с работниками спецподразделения БКОП УСБ Украины в Полтавской области под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области ликвидировали канал незаконного ввоза в Украину брендовой одежды и товаров широкого ассортимента.

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Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ 01
Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ 02
Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ 03
Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ 04
Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ 05
Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ 06
Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ 07

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