Маршрутка попала в ДТП в Николаевской области: пострадали 11 человек, в том числе трое малолетних детей. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Сегодня, 17 октября, в 17:14 в районе д. 239 по ул. Киевской в ​​г. Вознесенск Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Tucson и городского рейсового автобуса БАЗ, который курсировал по маршруту "Сырзавод - 3-й микрорайон". В автобусе находились 15 пассажиров.

В результате столкновения транспортных средств восемь пассажиров автобуса в возрасте от 18 до 36 лет, и трое малолетних детей - двух, четырех и семи лет, получили телесные повреждения разной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что 47-летний водитель автобуса и 35-летний водитель кроссовера не пострадали.

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Предварительно событие квалифицировано по ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", санкция которой предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Продолжается следствие.