Погибшего на Донбассе морпеха Степана Крыля похоронят 19 октября на Луганщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Степан Крыль, 1992 года рождения, старший матрос, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты, который погиб 16 октября около 21.00 в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Степан Криль родился 14.12.1992 года в Байдовке. Был сиротой, воспитывался в интернате. В армии находился с 2015 года, должен был вскоре жениться. У него остались тетя и сын.

После панихиды тело Героя будет перевезено в Старобельск, где в 12.00 на центральной площади города состоится прощание. Похоронят Степана Крыля на военном кладбище городского кладбища, расположенного в селе Чмыровка.

Ориентировочное время начала захоронения - 12.30.

19 октября 2019 в Старобельском районе объявлено днем траура.

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