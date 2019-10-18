Пашинский о решении суда: "Это крах всей судебной системы". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Это крах всей судебной системы. Это не моя проблема, это нам сегодня огласили, что у нас нет судебной системы, что у нас не существует суда... Это значит, что мы с вами вернулись в страшные времена режима Януковича, это обозначает только одно: я буду бороться за свое честное имя", - сказал он.

Также он отметил, что надеялся на решение именем Украины, а это решение не именем Украины: "Это именем беззакония, именем кощунства..."

"Мне очень больно, грустно и за себя, и за своих близких, но еще мне больно и грустно за наше государство. Вчера вы все видели позицию прокуратуры - это смешно и жалко. Я знаю, что с понедельника мне будут дясятками выдвигать новые подозрения. Меня будут пробовать сломать, вам будут рассказывать всякую ложь. Я обращаюсь ко всем людям - я не сломаюсь, я не буду прятаться от следствия, я не буду прятаться от ответственности. И я знаю, всегда правда побеждает. Я очень надеюсь на поддержку всех вас и верю в то, что мы победили в 14-м году, мы остановили российскую агрессию. Я абсолютно убежден, что мы победим и этот произвол, что мы создадим правовое государство.

Вы знаете, мне даже жаль этих судей... Я уверен, что пройдет время и мы узнаем фамилии заказчиков, мы узнаем уголовных исполнителей этого всего... Так было, и так, к сожалению есть", - сказал он.

"Я не жертва, я - символ всего этого бесправия, я символ этого беззакония. Я буду бороться", - добавил Пашинский.



Фото: Олег Богачук

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

На сегодняшнем заседании судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.