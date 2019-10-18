Погибшего на Донбассе украинского воина Юрия Громовича похоронили в Харькове. ФОТО

Об этом говорится на сайте Харьковской областной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

Юрий Громович, 1983 года рождения, солдат, стрелком-помощник гранатометчика 92-й отдельной механизированной бригады, котоый погиб 15 октября около полудня в районе города Авдеевка Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.



Юрий Громович родился в Харькове. В 2014-2015 годах проходил службу по мобилизации (третья волна). 29.03.2019 поступил на военную службу по контракту.



Похоронили Юрия Громович на Аллее Славы 18-го кладбища Харькова. У него остались родители, жена и дети".