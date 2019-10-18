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18.10.19 22:40

День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября. ФОТОрепортаж

В пятницу 18 октября депутаты заслушали правительство Гончарука, а также проголосовала за бюджет 2020 в первом чтении.

Парламентский день от корреспондента Цензор.НЕТ.


День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 01

День работы ВР начался с часа правительства

День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 02

Премьер Гончарук в президиуме ВР 

День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 03

День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 04

Выступление министра обороны Загороднюка

День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 05

День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 06

Депутаты много общались с министрами перед голосованием за бюджет в первом чтении

День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 07

Модники в зале ВР

День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 08
День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 09

Перепалка между Юрием Камельчуком и Игорем Гузем по поводу выплат шахтерам. Их мирит Михаил Волынец 

День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 10

Андрей Герус демонстрирует Андрею Киту интересную статью

День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 11

День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 12

Андрей Кожемякин и Юрий Бойко

День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 13

День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 14

Яна Зинкевич 

День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 15

Общение Святослава Вакарчука и Давида Арахамии

День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 16

День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 17

День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 18

Юрий Корявченков 

День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 19
День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 20
День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 21
День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 22

Юлий Иоффе подписывает книгу Корявченкову 

День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 23
День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 24

Смеющийся Иван Крулько

День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 25

Руководство ВР 

День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября 26
 

Сергей Рахманин и Богдан Яременко 

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