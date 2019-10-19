Вместо $4 тыс. зарплаты - 4 месяца задолженности: учителя Житомирщины перекрыли международную трассу "Киев-Ковель-Ягодин". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает начальник районного сельхозуправления Степан Василюк.

"Доведенные до отчаяния четырехмесячной невыплатой зарплаты учителя школ Лугинской территориальной общины 19 октября на 2 часа перекрыли движение на автомагистрали Киев - Ковель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проблемы с выплатой зарплат Лугинские учителя начали ощущать на себе еще в феврале этого года. Уже тогда учителя перекрывали центральную улицу города Лугины, писали письма во все возможные инстанции, и вопрос в ручном режиме решался. Но со второго полугодия года выплата зарплаты прекратилась совсем.

"В начале учебного года, третьего сентября делегация от учителей общины была на приеме у председателя Житомирской облгосадминистрации Виталия Бунечко, который пообещал решить вопрос соответствующей бюджетной субвенции и погашения долгов по зарплате ко Дню учителя - к шестому октября. Прошло шестое, прошло и шестнадцатое, но никаких сдвигов с выплатой зарплаты учителям так и не произошло", - говорится в сообщении.

Перекрытие движения происходило достаточно цивилизованно, через каждые 10 минут учителя расступались и давали возможность проехать автомобилям, которые накапливались за это время. Практически никакого недовольства от водителей не было.

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