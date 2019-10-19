Последствия обстрелов наемниками РФ жилых кварталов Водяного из минометов и артиллерии. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Как рассказывают военнослужащие, которые держат оборону в районе Водяного неподалеку Мариуполя, тяжелое вооружение враг применяет преимущественно ночью, когда не работают патрули СММ ОБСЕ. В светлое время суток противник осуществляет беспокоящие обстрелы, пытаясь вызвать огонь, чтобы обвинить украинских военных в нарушении режима тишины.





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При этом, оккупанты не слишком обеспокоенв точностью своих артиллеристов. Мины и снаряды часто прилетают и на территорию гражданских объектов, значительно удаленных от позиций наших войск. Последний обстрел Водяного произошел вчера вечером.

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"В Водяном не осталось ни одного неповрежденного здания. Все разрушены и повреждены. Кроме материального ущерба, вражеские обстрелы несут прямую угрозу жизни и здоровью местных жителей", - рассказал морской пехотинец Юрий.





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