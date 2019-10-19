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19.10.19 14:50

Последствия обстрелов наемниками РФ жилых кварталов Водяного из минометов и артиллерии. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру в Донецкой области. На этой неделе они значительно увеличили количество и интенсивность обстрелов наших позиций на Приазовье. При этом противник применяет не только стрелковое вооружение, но и запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 и 120 мм и ствольную артиллерию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Последствия обстрелов наемниками РФ жилых кварталов Водяного из минометов и артиллерии 01

Как рассказывают военнослужащие, которые держат оборону в районе Водяного неподалеку Мариуполя, тяжелое вооружение враг применяет преимущественно ночью, когда не работают патрули СММ ОБСЕ. В светлое время суток противник осуществляет беспокоящие обстрелы, пытаясь вызвать огонь, чтобы обвинить украинских военных в нарушении режима тишины.

Последствия обстрелов наемниками РФ жилых кварталов Водяного из минометов и артиллерии 02
Последствия обстрелов наемниками РФ жилых кварталов Водяного из минометов и артиллерии 03

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Последствия обстрелов наемниками РФ жилых кварталов Водяного из минометов и артиллерии 04
Последствия обстрелов наемниками РФ жилых кварталов Водяного из минометов и артиллерии 05

При этом, оккупанты не слишком обеспокоенв точностью своих артиллеристов. Мины и снаряды часто прилетают и на территорию гражданских объектов, значительно удаленных от позиций наших войск. Последний обстрел Водяного произошел вчера вечером.

Последствия обстрелов наемниками РФ жилых кварталов Водяного из минометов и артиллерии 06

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Последствия обстрелов наемниками РФ жилых кварталов Водяного из минометов и артиллерии 07
Последствия обстрелов наемниками РФ жилых кварталов Водяного из минометов и артиллерии 08

"В Водяном не осталось ни одного неповрежденного здания. Все разрушены и повреждены. Кроме материального ущерба, вражеские обстрелы несут прямую угрозу жизни и здоровью местных жителей", - рассказал морской пехотинец Юрий.

Последствия обстрелов наемниками РФ жилых кварталов Водяного из минометов и артиллерии 09
Последствия обстрелов наемниками РФ жилых кварталов Водяного из минометов и артиллерии 10

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